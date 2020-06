El mensaje de Thaiss Felman, ex de Andrés Wiese, tras denuncia de Mayra Couto

Mayra Couto impactó al denunciar a través de su cuenta de Instagram haber sido acosada por Andrés Wiese durante las grabaciones de la conocida serie 'Al fondo hay sitio'. Tras la denuncia, Thaiss Felman, ex del popular 'Ricolás', llamó la atención con su última publicación.

"It's that heart of gold and stardust soul that makes you beautiful (es ese corazón de oro y alma de polvo de estrellas lo que te hace hermosa)", compartió Thaiss Felman en sus historias de Instagram, invocando al amor propio.

Cabe señalar que, en entrevista con 'Magaly TV, la firme', Rodrigo González reveló que Thaiss Felman habría terminado con Andrés Wiese al enterarse de los chats subidos de tono que tenía con sus segudiras. "Surround yourself with good intended people (rodéate de personas con buenas intenciones)", escribió hace dos semanas.

Mayra Couto a Andrés Wiese

Como se recuerda, el último lunes, Mayra Couto acusó a Andrés Wiese de acoso sexual. "Te escribo para expresarte mi solidaridad y decirte que yo también me he sentido acosada por ti. Muchas veces, cuando hacíamos un plano donde tú debías estar casi detrás de mí. He sentido cómo rozabas tu pe** contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando”, publicó.

Denuncia contra Andrés Wiese

