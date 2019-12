¿Matrimonio a la vista? Micheille Soifer revela que Giuseppe Benignini regaló un anillo y viven juntos

Micheille Soifer se encuentra viviendo una de las mejores etapas en su vida personal, luego de confiar nuevamente en un hombre y abrirle su corazón al 'principito' Giuseppe Benignini, luego de su tormentosa relación con Kevin Blow.

Micheille Soifer se confiesa

¿Matrimonio a la vista? La exchica reality despejó las dudas de una posible boda con el venezolano, revelando el verdadero significado del anillo que este le regaló. "Me acaba de regalar un anillo por nuestro primer mes, es un detalle lindo, y me ha pedido que no me lo saque para recordar todo su amor", aseguró la excombatiente.

Sin embargo, las revelaciones no quedaron ahí, ya que Micheille Soifer confesó que practicamente hacen vida de casados. "Actualmente estamos casi conviviendo, porque él se queda algunos días en mi casa, o yo en la suya. Por ahora, siento que aún tiene un poco de miedo porque no tiene experiencias de haber vivido con alguien", reveló el popular 'sol' sobre su romance con Giuseppe Benignini.

“Él es un angelito que cayó del cielo, a veces, la diferencia de edad es buena, su alegría, su inocencia me contagia mucho. Me hace disfrutar cosas que antes no había hecho. Además, es una persona que me ha conocido en todas mis facetas, estando molesta, triste, vulnerable y hasta celosa. Yo le he preguntado si puede con todo, y me dice que siempre estará conmigo”, aseguró Micheille Soifer sobre su relación con el ‘Principito’ a un conocido diario local.