Miguel Barraza revela que le detectaron cáncer de próstata: "No me va a tumbar"

El cómico Miguelito Barraza preocupó al revelar que le detectaron cáncer de próstata en primer grado, sin embargo, se mostró tranquilo y confiado en superar esta enfermedad. En una reciente entrevista, el cómico contó qué le dijo el médico.

“Después de tantos análisis y la biopsia que me hice, me han dicho que tengo cáncer en la próstata, pero en primer grado, recién está empezando y es curable. El médico me dijo que no me angustie, que lo voy a superar”, declaró Miguel Barraza a Trome.

VEA TAMBIÉN: Flavia Laos sufre brutal accidente mientras realizaba deporte en las gradas de una escalera

Asimismo, agregó: “Para superar todo en la vida hay que tener buena actitud, sonrisas y alegría, y por eso, el ‘canciller’ no me va a tumbar. Yo sigo haciendo mi vida con normalidad, vacilando a la gente en la calle y atendiendo en mi cebichería”.

Miguel Barraza en la televisión

Por otro lado, reveló sus ganas por volver a la televisión. “Por supuesto, sigo con las pilas cargadas y con ganas de volver a la televisión. Más bien, que los productores se pongan las pilas porque podría ser el último programa, ja, ja, ja. Agradezco a Dios todos los días por darme vida, he superado dos infartos cerebrales y seguiré para adelante”, afirmó.

Foto: Facebook

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO