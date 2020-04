Mike Tyson revela que encontró a su exesposa con Brad Pitt: "Me pedía que no lo golpeara"

Mike Tyson ha tenido una vida agitada, llena de polémicas, tanto dentro como fuera del ring. Así lo dejó de manifiesto años atrás en su autobiografía "Undisputed Truth", donde aparecen buena parte de sus aventuras y desventuras.

Ahora, en el programa "The Real", el exboxeador recordó una anécdota que aparece en el libro, que hace referencia a la noche en que conoció a Brad Pitt, un encuentro que se produjo en 1989, cuando Tyson se estaba divorciando de la actriz Robin Givens, recogió Milenio.

Ahí explica que aunque estaban en ese proceso legal, todavía mantenían encuentros íntimos: "Ese día tenía que ir a la oficina de mi abogado pero decidí pasar por la casa de Robin por un 'rapidito'. Qué puedo decir, yo era joven y la extrañaba", contó Tyson.



Cuando Iron Mike se disponía a volver a casa tras no recibir respuesta de la actriz, vio que Givens arribaba al domicilio con Pitt. "La veo que venía acompañada por el apuesto Brad Pitt. Ahí pensé 'mierda, hoy no tendré ningún rapidito'", recordó entre risas el expúgil en el programa televisivo.

Tyson dijo que el actor estadounidense se atemorizó y le pidió que no lo golpeara. "Brad debió haber estado ebrio o algo, pero me imploraba que no le pegara y me decía que sólo estaban repasando un libreto", relató.

"No fue la mejor manera pero ahí lo conocí. Y la verdad es que me pareció un tipo muy amigable. No estoy enojado con Brad, de ninguna manera. Claramente no le guardo rencor porque, si así fuese, ya no estaría vivo", añadió el excampeón.

