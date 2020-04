Milena Zárate arremete contra Pilar Gasca y exige a Edwin Sierra que cumpla con la pensión de su hija

Le declaró la guerra una vez más. Milena Zárate se mostró muy indignada porque Edwin Sierra no cumplió con pagar la pensión completa de su hija y no dudó en arremeter contra él y su pareja, Pilar Gasca, a quien señaló como una “mantenida”.

“Me llamó para decirme que no va a cumplir con la pensión completa de la niña y que vea yo qué hago. Supuestamente le van a rebajar el sueldo de su trabajo, entiendo que todos estamos pasando un momento difícil, pero ahorita no tengo ingresos, estuve internada en la clínica, mis tiendas en Gamarra y salones (de belleza) están cerrados”, declaró Milena Zárate.

Pero eso no es todo. La ex de Edwin Sierra no dudó en lanzar sus dardos contra Pilar Gasca. “Él (Edwin) me dijo: ‘Si quieres demándame, eso no procede por cuarentena’. Se burla en mi cara, pero las cosas no son así… ¿Cómo tiene para mantener a esta tipa y no para su hija?”, agregó Milena Zárate.

Boda de Edwin Sierra y Pilar Gasca

La colombiana también se refirió a la última fotografía de la modelo, quien reveló que se casó por civil con Edwin Sierra. “La verdad, cada uno hace de su vida lo que quiere. Todo lo que hacen es por llamar la atención”, afirmó.

