Mira de manera legal tus animes favoritos vía streaming desde la siguiente app

En estos tiempos, internet está lleno de anime, aunque no todas las plataformas de transmisión son de manera legal. Para buena suerte de algunos, tenemos buenas noticias, ya que Pluto TV ha dado inicio a la transmisión de tres reconocidos animes.

Naruto, Bleach y DeathNote son las primeras series de la app de TV en vivo. Lamentablemente no se podrá escoger los episodios, pero podrás ver de corrido todos los capítulos sin la necesidad de pagar costo alguno. Todo esto se debe a que la marca mantiene los derechos de transmisión, pero no bajo el modelo On Demand.

Los animes podrán ser vistos en el canal Pluto TV Anime Acción.

Además, Pluto TV también cuenta con otros contenidos y para esta actualización llegarán películas de romande, suspenso y series de animales. La app puede ser descargada gratuitamente en tu celular desde sus respectivas tiendas.

Pluto TV para iOS

Pluto TV para Android

