Miss Mundo 2019: Modelo "estalla" en vivo al escuchar que perdió el certamen

¿Final de película? El Miss Mundo 2019 tuvo una coronación completamente inesperada, gracias a Nyekachi Douglas, la representante de Nigeria, quien se hizo viral tras reaccionar cuando escuchó el nombre de la ganadora. Literalmente, estalló, pero de alegría, logrando que todas las miradas se centren en ella.

Todo sucedió en la final del certamen, cuando Miss Nigeria, Jamaica y Brasil esperaban con ansias el veredicto de jurado. De pronto, la anfitriona anuncia a “Jamaica” como ganadora absoluta y es cuando Douglas no contiene su felicidad, se pone a bailar y abraza con mucha emoción a su compañera.

Como era de esperarse, Nyekachi se hizo viral en las redes sociales, donde no dudaron en calificarla como “La reina sin corona”, pues mientras todos esperaban caras tristes por parte de las modelos que no ganaron, ella demostró que el compañerismo aún existe.

Absolutely amazing in all my years of watching never seen another queen this excited about someone else's win. #MissNigeria you are simply the best. https://t.co/KwqstlFCGf