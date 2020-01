Modelo reunió más de 700 mil dólares para ayudar a Australia ofreciendo fotos íntimas

Cada verano Australia debe estar preparado para combatir los incendios forestales que afectan diversas regiones en esa estación del año. Sin embargo, en esta oportunidad los pronósticos se quedaron cortos, ya que el país oceánico ha debido combatir uno de los más destructivos de su historia.

Desde que se iniciaron los primeros incendios a principios de noviembre, van más de 6 millones de hectáreas consumidas por el fuego, es decir, una superficie mayor al territorio de Bélgica y Haití juntos.

Además, ya van 20 personas que han perdido la vida, 480 millones de animales han muerto en Nueva Gales del Sur y seis estados del país que están combatiendo los voraces incendios.

Todo están intentando ayudar al país oceánico. Incluso el actor australiano Russell Crowe se ausentó de la premiación de los Globos de Oro para ir ayuda de su familia y combatir las llamas.

Kaylen Ward es otra persona que ha querido ayudar a Australia, pero de una forma muy particular. Esta modelo de 20 años recidente en Los Angeles, Estados Unidos, prometió a sus seguidores que enviaría fotos íntimas a todos los que donaran dinero al afectado país.

"Estoy enviando desnudos a cada persona que dona por lo menos 10 dólares a cualquiera de estos eventos de recaudación de fondos para los incendios forestales en Australia", escribió en su cuenta de Twitter.

Ward, quien gana dinero publicando sus fotos de desnudos en el mercado de adultos online "Only Fans", pensó que eran una buena forma para ayudar a los rescatistas.

$10,000 and counting has been raised for the Australia Fires thanks to you guys! #AustraliaFires #AustraliaIsOnFire pic.twitter.com/4K3lPcNwFF

Según dice la propia influencer, su idea fue todo un éxito, ya ha logrado reunir más de 700 mil dólares. Sin embargo, la joven no ha estado libre de críticas, de usuarios que no comparten su forma de hacer dinero.

An estimated $700K has been raised for the Australian Bush Fires in response to my tweet....

is this real life?

? THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 6, 2020