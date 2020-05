Monique Pardo clama ayuda a Martín Vizcarra: "¡Por favor! Bríndeme un SIS, soy un adulta mayor"

Monique Pardo no la pasa nada bien. En una reciente entrevista, la actriz que no cuenta con SIS (Seguro Integral de Salud) y, por eso, solicitó ayuda al presidente Martín Vizcarra. La exvedette además señaló que no trabaja hace mucho y que cuida a su esposo, quien padece de parkinson y diabetes.

“¡Por favor! le pido al presidente Martín Vizcarra que me brinde un SIS, no tengo dónde atenderme y cuando voy de emergencia al hospital Casimiro Ulloa me niegan la atención por no estar asegurada. Es mi derecho por ser un adulto mayor”, declaró Monique Pardo a un medio local.

Según Monique Pardo, le habrían negado el SIS por ser una figura pública y tener "cara de millonaria”. "Soy una persona mayor, vulnerable. Me han negado el SIS, no tengo trabajo, ni dinero, mi esposo tiene parkinson, diabetes y me siento abandonada por el Gobierno. (...) Hoy sentí que sufría un preinfarto por todo lo que vivo”, agregó.

Pide ayuda

Monique Pardo también le pidió al Gobierno una ayuda para ella y su esposo, con quien lleva 23 años de relación. “No trabajo en la televisión hace mucho tiempo. No tengo un sueldo estable. Soy adulto mayor y merezco tener dónde atenderme en una emergencia por derecho”, aseguró.

