Natalia Málaga se pronuncia tras polémico video: ''Todo el mundo se equivoca''

Conversamos esta noche con Natalia Málaga, quien ha generado polémica por un video que se volvió viral.

VEA TAMBIÉN: Natalia Málaga es criticada por video donde dice a mujer que deje de tener hijos

En el video le dice a mujer que no tenga más hijos. La ex medallista olímpica reconoció que no fue una buena reacción. ''Todo el mundo se equivoca'', dijo.

