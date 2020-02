El 'mensaje oculto' en el vestido de Natalie Portman en la ceremonia de los Premios Oscar

Este domingo se llevó a cabo la ceremonia de los Premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, lugar en el que se reunió la crema y nata de Hollywood.

Una de las actrices que llamó la atención en la Alfombra Roja fue Natalie Portman, que lució un vestido con un casi imperceptible pero importantísimo detalle.

La actriz de 38 años apareció con un vestido que tenía los nombres de las mujeres que fueron pasadas por alto en la nominación en la categoría de Mejor Dirección.

Natalie Portman tenia en el vestido todos los nombres de las directoras que no fueron nominadas a los #oscars pic.twitter.com/dGdHBaNnsP ? Esteban Jourdán ?? (@Tebann) February 10, 2020

Hay que recordar que este año estuvieron nominados solo hombres en esa categoría: Martin Scorsese (The Irishman), Todd Phillips (Joker), Sam Mendes (1917), Quentin Tarantino (Once upon a Time? in Hollywood) y Bong Joon Ho (Parasite).

Una muestra más de la poca paridad entre hombres y mujeres que sigue existiendo en la industria del cine estadounidense, lo que Portman quiso dejar en evidencia.

Nombres como Greta Gerwig (Mujercitas), Lorene Scafaria (Hustlers) y Lulu Wang (The Farewell), fueron algunos de los que la protagonista de "V de Venganza" quiso homenajear.

La capa de Natalie Portman con los nombres de las directoras olvidadas. Lo más. #Oscars2020 pic.twitter.com/6GHEpX8TqI ? Carol Noé Bozzetti? (@CarolNoeBozz) February 10, 2020

No es la primera vez que Portman se refiere a la falta de representación femenina en Hollywood. Hace dos años, en medio del escándalo de acusaciones en contra el productor Harvey Weinstein, la actriz fue la encargada de anunciar los ganadores a Mejor Dirección en los Globos de Oro.

"Y aquí están todos los hombres nominados...", dijo para dejar en evidencia la falta de nominaciones a directoras mujeres. Algo que se viene arrastrando desde siempre en la industria cinematográfica. Un botón de ello es que en los 90 años de historia de los Premios de la Academia, solo una mujer ha obtenido la estatuilla a "Mejor Direcotr". Kathryn Bigelow por "The Hurt Locker" en 2009.

