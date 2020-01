Natalie Vértiz deja misterioso mensaje: "Confío en las elecciones que hago hoy"

¿Se acabó el amor? Es lo que más de un cibernauta se pregunta luego de revisar las redes sociales de Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi, quienes desde hace un tiempo han dejado de publicar fotos juntos con la frecuencia con la que solían hacer antes.

Vía Instagram. Sin embargo, la modelo salió al frente, en su momento, para descartar una ruptura y asegurar que su relación con el exchico reality había pasado a otra etapa. “Si no posteo con Yako, si no lo grabo es porque no es tan fanático de las redes sociales. Desde que estoy con él no le gusta mucho que lo grabe o que le tome fotos… Pasamos esa etapa de querer figuretear como pareja en redes sociales y ahora estamos en una etapa mucho más madura…”, dijo en una entrevista.

No obstante, una vez más ha vuelto a llamar la atención de sus seguidores más curiosos en Instagram, tras compartir una frase en inglés con este misterioso mensaje: “Cada día aprendo la importancia de vivir en el presente. No soy mi pasado y no puedo preocuparme por el futuro. Confío en las elecciones que estoy haciendo hoy y estoy segura de que una vez que mis esfuerzos coincidan con mi determinación de mejorar, el futuro se manifestará en todo lo que aspiro convertirme”.