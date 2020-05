Nesty explota contra su ex y defiende a Mayra Goñi: "No le hacemos daño a nadie"

Se cansó. Nesty explotó en redes sociales y respondió fuerte a sus detractores. El cantante aclaró q ue sigue con Mayra Goñi, a pesar de la distancia, y habló sobre los ataques de su expareja, la modelo Berónika Martinez, quien acusa a la actriz peruana de “meterse en su relación”.

"Yo nunca me he metido a realities ni escándalos. Entiendo que estoy en una relación donde los dos somos figuras públicas; pero, por favor, todos los hipócritas y negativos que me den unfollow. Salgan de mi instagram", declaró Nesty.

Asimismo, aclaró que sigue con Mayra Goñi. "No le hacemos daño a nadie. Sí, hemos tenido nuestros problemas como toda pareja sobre todo por la distancia, pero seguimos, nadie va a influenciar. pueden gastarse su tiempo pero no lo van a lograr. No voy a hablar mal de nadie que ha sido parte de mi vida", agregó.

