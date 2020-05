Nickol Sinchi presenta a su madre y el gran parecido entre ambas cautiva a sus fans

El Día de la Madre pasó, pero la oportunidad para agradecerle por todo lo que hace está siempre presente. En ‘Chollywood’, nuestras ‘celebridades’ no dejaron pasar la oportunidad para enviarle emotivos mensajes a sus progenitoras y algunas sorprendieron, como Nickol Sinchi, al presentar a su guapa mamita.

Vía Instagram. A través de su redo social, la cantante de Corazón Serrano aprovechó para agradecer a la vida por tener la dicha de ser madre. "Me siento tan bendecida de tenerte a mi lado, sin duda alguna eres mi mejor regalo. Desde que supe que venias al mundo, entendí́ que mi vida ya era PERFECTA y que no me faltaba nada más, porque contigo lo tengo TODO. FELIZ DÍA PARA TODAS LAS MAMITAS”, escribió la artista.

VEA TAMBIÉN: Nickol Sinchi deja de lado el maquillaje habitual y luce su rostro al natural

Asimismo, en sus Stories compartió una foto junto a su mamita, sorprendieron a sus seguidores por el gran parecido que hay entre ambas y también le dedicó un bello mensaje: “Feliz día mamita hermosa, te amo con todo mi corazón, gracias por todo”, dijo.





