Nicola Porcella reflexiona tras estar en cuarentena: "No supe llevar la fama"

Conocidos son los escándalos en los que Nicola Porcella ha estado involucrado y las consecuencias que estos le han traído, como haber salido de la televisión y estar ahora refugiado en sus redes sociales, donde ha aprendido a sacarle provecho a su faceta de influencer e interactúa constantemente con sus fieles seguidores.

Vía Instagram. Así, la expareja de Angie Arizaga sorprendió al hacer un mea culpa y reflexionar sobre los errores que cometió en televisión. “Hubo un quiebre en mi vida y dije ‘hasta acá los excesos’… pasé tantas cosas, caí muchas veces, por mi culpa, por mi inmadurez, quería ir tapando huecos, pero al final pisas fondo. Estás abajo y lo único que te queda es subir, pero ya depende de ti y un tratamiento con psiquiatras, psicólogos”, señaló.

En esa línea, Nicola Porcella atribuyó este comportamiento a la fama que la tv le dio, la cual no supo manejar. “Soy consciente que no supe llevar la fama, la vida me cambió de un día para otro y no había madurado lo suficiente, no estaba centrado psicológicamente”, agregó.





