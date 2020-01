Nicola Porcella parte a México y asegura que "le han pedido material para diferentes novelas y series"

Hace tiempo que la expareja polémica de Angie Arizaga, Nicolla Porcella, anunció públicamente que partiría a México para dar a conocer su trabajo y pasión como actor: “con muchas ganas de salir al extranjero y eso es lo más importante”.

Pese a haber estado en el ojo de la tormenta, Nicola aseguró que ya concretó varias cosas en el Perú y que ahora se está dedicando a cumplir con el pedido que le han hecho: “Estoy enviando material para diferentes novelas y series que están presentando”, contó entusiasmado.

Internacionaliza su carrera

El ex chico reality también dijo tener varios proyectos en Perú. Sin embargo, reafirmó su deseo de internacional su carrera: “Tengo proyectos de televisión acá, pero mi idea es ya internacionalizarme, salir de mi zona de confort. Creo que en mi país he tocado techo como he tocado fondo, las dos cosas, pero ya es hora de salir”, dijo seguro de sí mismo.