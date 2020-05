Nicola Porcella se pronuncia tras picante confesión del 'Zorro' Zupe ¡Y lanza fuerte 'amenaza' contra él!

Pese a que muchos quedaron impactados por las revelaciones que hizo el popular ‘Zorro’ Zupe mediante un live en su red social, el actor Nicola Porcella decidió romper su silencio para explicar la realidad de lo sucedido y parar con las especulaciones que toda la farándula de ‘Chollywood’ empezó a hacer sobre el supuesto beso.

A través de su cuenta personal de Instagram, Porcella no dejó pasar la oportunidad de responder las preguntas que le hicieron sus fans con respecto al ‘Zorro’: “Es mentira. Él estaba bromeando. Ya le dije que hay cosas con las que no debe bromearse, jugar ni inventar. Pero sabemos como es el ‘Zorro’, caballero no más, qué podemos hacer”, dijo tranquilamente.

¿Borró sus fotos tras revelación?

Por otro lado, se sabe que el también exconductor de televisión decidió eliminar todas sus publicaciones de su Instagram, sorprendiendo a sus miles de fans quienes creyeron que había sido hackeado. Sin embargo, él demostró normalidad por medio de sus historias constantes.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO