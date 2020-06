Niño se convierte en Spider-Man y llama la atención de Sony Pictures

Un vecino de la ciudad de Austin, Texas, EE.UU. ayudó a su hijo cumpliendo su sueño de convertirse en el Hombre Araña gracias a un disfraz y sus habilidades con Photoshop. Eli es un gran admirador de las películas del superhéroe de Marvel, en especial de la versión animada 'Spider-Man: Un nuevo universo'.

El niño le contaba constantemente a su padre, Jeremy, sobre su deseo de poder trepar las paredes y disparar telarañas como Miles Morales, el protagonista de su filme favorito, y le preguntó si tendría esas habilidades en caso de obtener un traje idéntico.

My son got the spider man costume he's been wanting forever today. I held him up in various positions and then photoshopped myself out. Turned out pretty good! pic.twitter.com/aEqYEdSVhf