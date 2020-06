Novio de Micheille Soifer la deja muy mal parada: "Lo que más me molesta es lo tóxica que es"

No todo es color rosa. Giuseppe Benignini y Micheille Soifer estuvieron a punto de separarse durante la cuarentena. En una reciente entrevista, el modelo venezolano reveló por qué motivo casi termina su relación con la chica reality.

"Lo que más me molesta es lo tóxica, lo celosa (que es). Vamos a cumplir 100 días de cuarentena y los 90 días me ha revisado el teléfono, bloqueando y eliminando. Me ha eliminado hasta a mis hermanas, a los familiares, no le importa. Durmiendo me agarra el celular", declaró Giuseppe Benignini a un medio local.

Aunque Micheille Soifer no negó las acusaciones, se defendió asegurando que "no sabía que era su hermana". Cabe señalar que la chica reality ya ha tenido problemas de celos anteriormente en su relación con Kevin Blow, quien confesó que había sincronizado el celular de 'michi' con su computadora para revisar sus conversaciones.

