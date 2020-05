Novio de Micheille Soifer se rie de acoso sexual a Mayra Goñi: "Por eso yo llamo puras mujeres"

El novio de Micheille Soifer, Giuseppe Benignini, ha sido duramente criticado en redes sociales tras aparecer riéndose de la desafortunada situación que vivió Mayra Goñi durante una transmisión de Instagram, donde un desadaptado le mostró su miembro viril.

"(Ella) se conectó con uno de sus fans y vino un chico y le sacó su parte íntima, jajajaja. Por eso yo no hago en vivos (con chicos) (...) Hay que tener cuidado con la gente en las redes, por eso yo llamo puras mujeres", dijo Giuseppe Benignini mientras se reía.

Hace aclaración

Sin embargo, tras las críticas, el venezolano decidió aclarar que no se estaba burlando de lo ocurrido a la actriz. "Yo jamás me he burlado ni me burlaría de la situación que le ha pasado a Mayra. (...) Me reí en el video pero no en forma de burla", señaló.

Toman cartas en el asunto

Como se sabe, la 1º Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima decidió abrir una investigación preliminar "contra los que resulten responsables del delito de acoso sexual en agravio de Mayra Goñi, por hecho ocurrido el domingo último en redes sociales".

La 1º Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima abrió investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de acoso sexual en agravio de Mayra Goñi, por hecho ocurrido el domingo último en redes sociales. https://t.co/5Q8jEmF1QL pic.twitter.com/gymBkqXCfx — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 25, 2020

Esto luego de que la Defensoría del Pueblo pidiera al Ministerio Público investigar el acoso sexual sufrido por la actriz. “Desde la Defensoría del Pueblo, solicitamos a Ministerio Público iniciar una rápida investigación”, señalaron.

Condenamos acoso sexual sufrido por actriz Mayra Goñi a través de sus redes sociales,pues constituye delito según D.L.1410 y también puede calificar como exhibicionismo según el Código Penal. Desde la @Defensoria_Peru, solicitamos a @FiscaliaPeru iniciar una rápida investigación. pic.twitter.com/q5jiqRBwNo — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) May 25, 2020

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO