One World: Together at Home, el primer festival virtual del mundo en beneficio del personal de salud El primer festival online en beneficio del personal de salud que lucha diariamente contra el coronavirus





"One World: Together at Home" o "Un mundo: Juntos en casa", el primer festival vía online en el mundo que tendrá como objetivo recaudar dinero que irá destinado al personal de salud que lucha diariamente contra el nuevo coronavirus. Este evento histórico que prepara la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Global Citizen, estará acompañado de muchos artistas de diferentes partes del mundo que se han ido sumando a fin de llegar a millones de hogares. "Estamos aquí aceptando esta invitación que nos ha hecho la OMS para que todos estemos en casa, 'Together at home'", dijo Juanes a medios colombianos. VEA TAMBIÉN: ¡Indignante! Remueven a policía que denunció falta de mascarillas y guantes en pleno estado de emergencia ¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el concierto? Todas las presentaciones en vivo de los diferentes artistas que participarán en el festival se realizarán vía online este sábado 18 de abril. ¿Horarios, canales y cómo verlo online? El concierto comenzará desde las 19:00 p.m., y los canales que lo pasarán serán 'Caracol' y E! Entertainment. También se podrá ver en las plataformas digitales como Facebook, Instagram, Twitter, Youtube y marcas estadounidenses como Apple y Amazon, o hasta la asiática Alibaba, emitirán el evento online para todos los países. ¿Qué artistas y cantantes estarán presentes en One World at Home? La lista de los artistas presentes en este evento se lanzó el último martes a través de redes sociales. Reconocidas estrellas como Andrea Bocelli, Billies Eilish, Chris Martin, J Balvin, Juanes, Lady Gaga, Maluma, Natty Natasha, Paul McCartney, Taylor Swift, The Killers, entre otros, realizarán una presentación en este macroconcierto. Este histórico evento reunirá a más de 100 estrellas de la música. Asimismo, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert serán los anfitriones del programa de dos horas. Así mismo puedes registrarte para ser parte del evento a través a la página de Global Citizen