Pablo Alborán le grita al mundo que es homosexual

Pablo Alborán ha sorprendido este miércoles a sus seguidores revelando este en un video a través de sus redes sociales, que tarda poco más de 3 minutos, que es homosexual. El cantante, que asegura que en su vida personal y profesional siempre ha sentido "la libertad para amar" a quien ha querido.

VEA TAMBIÉN: Abel Lobatón y su contundente respuesta sobre su relación con Melissa Klug

Pablo Alborán en Instagram

El artista español utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer esta noticia a sus seguidores: "Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poco más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo sabe, lo supone o simplemente le da igual", indicó el artista.

"En mi casa siempre he tenido la libertad de amar a quien he querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno mis sueños. En mi trabajo, con mis amigos, en mi compañía de discos en Warner, jamás me sentí discriminado, odiado o sentí que decepcionaba a alguien por ser yo. Pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así así que hoy sin miedo espero que esto hoy le haga el camino más fácil a alguien. Pero sobretodo lo hago por mí", continuaba.

"Quiero daros las gracias por el cariño que siempre he recibido, por el apoyo incondicional que me dais. Estoy loco porque nos podamos ver pronto y enseñaros todo lo que os estoy preparando, viene un disco muy especial. Un abrazo muy fuerte y a vivir, a vivir que la vida se va", finalizaba el cantante.

Pablo Alborán tiene 31 años de edad y nació en Málaga, España, desde el 2010 comenzó su carrera musical de manera profesional la cual le ha dado gran popularidad y no por su manera tan cálida de interpretar sus melodías, sino por las palabras que llegan directo al corazón de sus fans, quienes han apoyado su trayectoria desde su primer álbum llamado con su mismo nombre.