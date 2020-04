Pablo Heredia arremete contra Paolo Guerrero: "Si las actrices salieran con 'Paolos' no existiría el amor en el cine"

El ex de Alessandra Fuller y también conocido por trabajar en diversas producciones nacionales, Pablo Heredia, no estuvo de acuerdo con las declaraciones del seleccionado Paolo Guerrero al confirmar que no tendría una relación con su novia Alondra García Miró, y no dudó en lanzar tremendo dardo.

“Soy actor, me dediqué a esto toda la vida, si las actrices del mundo salieran con ‘Paolos’ no existiría el amor en el cine. Si hay que dar un beso para que el espectador se emocione, hay que tener entrega total, eso no significa que esté engañando”, explicó inicialmente en conversación con un diario local.

Por otro lado, cabe mencionar que la exchica reality reveló que sí participó en escenas de besos, recalcando que la telenovela se llevó acabo mucho antes que se reconciliara con ‘El Depredador’.

