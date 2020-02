Pamela Anderson se separó a solo 12 días de haber contraído matrimonio

Es recurrente que las estrellas de Hollywood tengan amores fugaces y una larga lista de relaciones y quiebres amorosos. Sin embargo, contados son los famosos que han durado tan poco como Pamela Anderson y Jon Peters, quienes se separaron a solo 12 días de haber contraído matrimonio.

Esto porque a menos de dos semanas de que se casaran en secreto en una fiesta privada en Malibú el pasado 20 de enero, la actriz anunció que decidieron separarse luego de llegar a un acuerdo de tomarse "un tiempo para revaluar lo que quieren el uno del otro", según señala ABC.

"La vida es un viaje y el amor es un proceso. Con esa verdad universal en mente, mutuamente hemos decidido posponer la formalización de nuestro certificado de matrimonio y poner nuestra fe en el proceso. Gracias por respetar nuestra privacidad", dijo la actriz de 52 años en un comunicado.

Ambos se conocieron hace 30 años y se habían reencontrado hace algunos meses, ocasión en la que decidieron retomar ese amor de juventud. "Pamela nunca ha visto todo su potencial como artista. Todavía tiene que brillar de una manera real. Hay mucho más en ella de lo que parece", dijo en ese momento el productor de 74 años.

"Hay chicas hermosas en todas partes. Podría elegir, pero, durante 35 años, solo he querido a Pamela. Ella me vuelve loco, en el buen sentido. Ella me inspira. La protejo y la trato como merece ser tratada", agregó.

