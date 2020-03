Pamela Franco se compara con Isabel Acevedo: "Yo pienso darle lo mejor a los hijos de Christian"

Pamela Franco ya conoció al hijo de Karla Tarazona y Christian Domínguez y, en una reciente entrevista, no dudó en mostrar su agradecimiento a la ex del cumbiandero. No obstante, aprovechó para pronunciarse sobre las últimas declaraciones de Christian Domínguez, quien aseguró que terminó con Isabel Acevedo porque lo hizo elegir entre él y su hijo.

“Siempre hay que diferenciar entre los mayores y los niños. Los niños merecen lo mejor. De mi parte, yo pienso darle lo mejor a los hijos de Christian, conforme me lo permita él y también la otra parte. (…) Que juegue con sus hijos, converse con ellos y sientan esa cercanía, es importante. Yo siempre lo he tenido y quiero vivir así mi vida”, declaró Pamela Franco.

Asimismo, agregó: “Lo bonito que tenemos entre los dos es que para nosotros la familia es lo más importante y valoramos un montón. Yo lo amo, lo quiero ver feliz y quiero que comparta con sus hijos. Es importante la calidad de tiempo que uno le da a sus hijos y que ellos sientan que él está ahí para ellos”.

Pamela Franco y Karla Tarazona

Por otro lado, sobre Karla Tarazona señaló: “Yo respeto mucho a las mamás de los hijos de Christian, a Karla (Tarazona) he tenido la oportunidad de conocerla. También le agradezco porque me ha permitido conocer a su angelito, a la razón de su vida, que es muy importante para mí. Que como madre acepte y que tenga contacto con el bebé, la verdad se agradece”.

