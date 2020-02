Pamela Franco se pronuncia luego de que Diego Chávarri declarare que pasó la noche con ella

La cantante de cumbia, Pamela Franco, actual pareja del también cantante, Christian Dominguez, se ha vuelto nuevamente punto de critica luego de las reveladoras declaraciones del ex futbolista, Diego Chávarri.

Luego de que el ex futbolista declarara, que paso una noche con Pamela Franco en una conocida discoteca: “Sí. En ese momento estaba sola. Yo iba a salir, a las 11:30 me volvió a llamar, a las 12 otra vez. Ella estaba con una amiga y yo dije, aquí están en pareja. Pasaron cinco minutos, me preguntó dónde estaba, y me dijo ‘ahí voy’, y se pasó al grupo donde estaba con mis amigos y se quedó tomando”, respondió el también exchico reality.

Tras estas declaraciones, Pamela Franco se pronunció en sus redes sociales, a través de una historia de Instagram, como respuesta a las declaraciones del ex futbolista: “Las personas felices no pierden el tiempo haciendo el mal”, escribió la cantante.