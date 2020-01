'Con gordura': la parodia viral del hit de Rosalía que triunfa tras las fiestas de fin de año

Las fiestas siempre son momentos donde damos rienda suelta a la gula, y sobre todo cuando se trata de las de fin de año, que suman Navidad y Año Nuevo. Siendo así, no ex extraño que una vez llegado enero, tengamos unos kilos de más.

Es precisamente a esa situación a la que apela un video viral que ha comenzado a circular en España, pero que ya está traspasando las fronteras del país.

Se trata de la versión parodia de la canción "Con altura" de Rosalía, la que la cantante catalana interpreta junto al reguetonero J Balvin, y que fue uno de los hit de 2019.

"Con gordura", que es como fue renombrado el tema, trae expresiones tan hilarantes como "a mí no me gusta la verdura", "esto no lo quiero que lleva verdura", "los pepinos para tu tía la Pura" o "un bizcochito y chocolate, para ti la soja y el aguacate".

La canción, que hace un repaso de todos los tipos de comida de los que hemos abusado durante estos días, ya es uno de los primeros videos virales de este 2020.

Foto: Captura de video.

