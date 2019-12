Patricio Quiñones revela que padece enfermedad: "No quiero estar así"

¡Fuerte revelación! Aunque Patricio Quiñones eligió el día de los inocentes para hacer una fuerte revelación en sus redes sociales, esto no se trata de una broma. Así lo hizo notar el bailarín al contar a sus seguidores que desde hace algún tiempo sufre de depresión.

Vía Instagram. El exnovio de Milett Figueroa explicó que tomó la decisión de hablar sobre esta enfermedad emocional en sus redes sociales porque aún es un tema del que no se da mayor información, pero que millones de personas en el mundo lo padecen.

“Yo sufro de depresión hace tres años…Me di cuenta de esto en una terapia, yo no sabía lo que se sentía, no sabía qué era, pero no es una tristeza normal…Empiezo a sentirme desganado, quiero quedarme en casa, es un tema que ya afecta tu día a día, no puedes hacer tus cosas con normalidad”, se le escucha decir al excombatiente.