Paula Arias se somete a radical cambio y sorprende con el resultado

Paula Arias no solo es conocida por ser la líder de la orquesta salsera “Son tentación”, sino también por los arriesgados cambios de look a los que suele someterse, obteniendo resultados que roban suspiros entre sus seguidores y el último arreglito que se acaba de hacer no fue la excepción.

Vía Instagram. Si bien es cierto, la salsera no ha ocultado que pasó por el quirófano en más de una ocasión, pero en esta oportunidad su visita fue al salón de belleza, donde le dijo adiós a su larga cabellera, para dejarlo completamente corto.

Y eso no fue todo, ya que incluso se animó a decolorarlo, quedando muy diferente a la cantante de salsa que todos están acostumbrando a ver, pero eso sí, siempre sexy y elegante, lo cual fue destacado por sus fans quienes la llenaron de halagos.