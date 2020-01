Lucero Jara responde con todo a críticas: "Lo que diga el resto me tiene sin cuidado"

No le importa lo que digan de ella. Lucero Jara no se quedó callada y respondió con todo a quienes la critican por su ampay con Pedro Gallese, quien fue ampayado saliendo de un hotel por las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’ a pesar de estar casado.

“Todos hablan de ti, pero tú no te defiendes de nada. ¿Por qué?”, escribió un seguidor. A lo que Lucero Jara respondió: “Lo que me importa son las personas de mi entorno, saben cómo soy y con eso me basta. Lo que diga el resto me tiene sin cuidado”.

Pero eso no es todo. Luego, agregó: “Que opinen lo que deseen, total las personas que me conocen saben cómo soy y lo que hago”. Como se sabe, Lucero Jara ha vuelto a causar polémica luego de que aparecieran imágenes suyas celebrando Año Nuevo con una piñata de Pedro Gallese.

