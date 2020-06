Pedro Moral arremete contra Sheyla Rojas: ''Mi rubro son las telas, no el plástico''

Después de un tiempo reapareció Pedro Moral, quien está llevando una nueva vida con nueva pareja.

Sobre su ex Sheyla Rojas dijo que él sacó de su 'chip' esa relación y prefirió no hablar de ella. ''Mi rubro son las telas, no el plástico'', dijo.

