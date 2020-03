Peluchín confiesa que a Tilsa Lozano la conoció cuando lloraba por no ser 'oficializada' por Juan Vargas

En la entrevista con Magaly Medina, Rodrigo González se animó a contar cómo empezó su amistad con su ahora examiga Tilsa Lozano.

El exconductor de TV señaló que coincidió con la exvengadora en una fiesta de lanzamiento de una joyería, donde también estaba la conductora de Magaly Tv, la firme, y que se le acercó al notar que estaba llorando en el baño por Juan Manuel Vargas, precisando que éste no la 'oficializaba'.

“Magaly estaba llorando, (...) ahora que ya abrí los ojos es distinto, pero si yo veo a una persona llorando a mí no me importa. Me decía 'estoy que no puedo más, yo estoy súper enamorada, él no lo ha hecho publico porque tiene una familia detrás'”, narró Peluchín.

Ante esto, Magaly Medina indicó que el "Loco", en alusión al apelativo de Vargas, no estaba tan 'loco' como para hacerla oficial; a lo que Rodrigo acotó que por algo le puso el apodo de 'La clandestina' (sobrenombre que provocó el enojo e hizo que la exmodelo lo denunciara por maltrato psicológico).

“Estábamos en una reunión de una joyería y tú te pusiste a hablar con ella y te dije qué haces hablando con Tilsa”, recordó la conductora de TV, a lo que Peluchín contestó: “no me dijiste con Tilsa, me dijiste una palabra muy fuerte".

Además, Rodrigo González señaló que no entiende cómo después de lo que hizo por la exvengadora, ahora ella lo tilde de insensible.

“Yahaira puede ser celulitica, pero tú no. Todos nos olvidamos cómo llegaste a la vida del 'Loco', el extra que cobraste en el El Valor de la Verdad porque yo lo sé, no sólo cobraste por el premio porque tuvieron dos ediciones (...) Pero cuando las cosas no te gustan denuncias maltrato. Cómo puedes decir que alguien te difama porque te diga que estás jugando con la salud de tus seguidores”, expresó sobre la postura de víctima que viene mostrando la pareja de Jackson Mora.