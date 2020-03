Personaje principal de 'La Casa de Papel' confirma estar infectado de coronavirus

Como ya es sabido, la terrible pandemia de coronavirus que se encuentra azotando al mundo entero ha llegado hasta los cines y a la pantalla chica, esta vez infectando a uno de los personajes más entrañables de la exitosa serie La Casa de Papel.

Coronavirus ataca a Itziar Ituño

Se trata de la actriz española Itziar Ituño, que da vida a 'La Inspectora Murillo' y a 'Lisboa', en la ya mencionada producción, quien esta mañana ha confirmado estar infectada de Covid-19, por lo que permanece en aislamiento.

"Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus. Mi caso es leve y estoy bien pero es muy muy contagioso y peligroso para la gente que está más débil", se le escucha decir a la popular actriz.

Asimismo, Itziar Ituño expuso que lo mejor para ayudar y proteger no solo a nosotros mismos, sino también a los demás, era resguardarse en casa y no salir si no era necesario.

"Es tiempo de solidad y generosidad. De quedarse en casa y proteger a los demás. Ahora me tocan 15 días en cuarentena y después ya se verá. Cuídense mucho", señaló la famosa actriz de La Casa de Papel.