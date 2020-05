Peruano lanza EP basado en la pandemia del covid-19

¡Orgullo peruano! Oscar Quilca Barcelli avanza a paso firme, hace solo unos meses tuvo una exitosa participación en la Gala de Los Grammys Latino celebrada en Las Vegas. El peruano fue presentado como el futuro de la música Latinoamericana, en palabras del cantante Ricky Martín, y que fue fue celebrado por todo el público presente al entregarle el premio por la mejor grabación del año a Alejandro Sanz.

Oscar tocó junto a la cantante Sofía Carson en la ceremnia Latin Grammys Person Of the Year, en homenaje al cantante colombiano Juanes, y compartío junto a Juan Luis Guerra, Rosalía, Alejandro Sanz, Sebastian Yatra, Fito Paez, Ozuna, entre muchos otros grandes de la música latina.

La música no se detiene, el percursionista alista, para finales de mayo, el lanzamiento de su primer EP titulado King’s Lockdown. Se trata de un tributo en general a lo que sucede en el mundo y especialmente en Perú. El nombre se divide en King (rey) por Lima, “La Ciudad de los Reyes”, y Lockdown (encierro), por la cuarentena que vivimos debido a la pandemia de COVID-19.

La Plaza de Armas de Lima vacía y con un ambiente apocalíptico, es la imagen de la portada del EP. Los colores de la plaza reflejan el verde y rojo, por la bandera italiana (remembrando a Italia, primer epicentro de la pandemia). En el medio, la batería y el cajón peruano, los instrumentos más representativos de este EP.

Regina´s Dream, es el primer sencillo y está basado en la fortaleza que muestra la población mundial frente al Covid-19 y fusiona ritmos peruanos con el jazz e influencias del rock.

“Este tema lo compuse justo cuando Italia se convirtió en el epicentro del COVID-19. En Berklee College -escuela de música donde me gradué hace dos años- tengo muchos amigos italianos y verlos angustiados por su país, me afectó profundamente y me llevó a componer este tema. “Regina” significa reina en italiano y lo relacioné con la corona de la reina, de allí el nombre”, comenta el músico.

Para la grabación del sencillo REGINA’S DREAM se reunieron músicos de talla internacional y de diferentes nacionalidades - Israel, Serbia, Japón, Colombia, Brasil - que han tocado en diversos escenarios con Miguel Zenon, Paquito D’Rivera, Oscar Stagnaro, John Patittucci, Danilo Perezasí.

Así mismo, dentro del EP se encuentran tema como “Landó De Los Diablos”, “Evidence” y “Una Sola Fuerza”. Dos de estas composiciones fueron hechas en la semana en la que se expandió el virus mundialmente y por eso tienen un contexto social.

“Evidence” es un tema compuesto por el famoso músico de Jazz, Thelenious Monk. El arreglo de este tema es una versión de festejo única e innovadora, adaptando el cajón, la campana y la quijada que le da el toque afroperuano.

Uno de los temas más significativos es “Una Sola Fuerza”, que obtuvo el reconocimiento de los Latin Grammy Cultural Foundation, así mismo, se consagró por tercer año consecutivo como uno de los 40 ganadores de la beca de música más competitiva en Latinoamérica otorgada por la Fundación Latin Grammy, donde participan más de mil músicos en todo el mundo, y luego de dos años lo invitaron a participar como embajador de la fundación en la ceremonia de los Latin Grammy Awards en Las Vegas.