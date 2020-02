Pete Davidson se venga de Ariana Grande al sacar a la luz algunos de sus secretos

Pete Davidson se mantuvo en silencio durante bastante tiempo, pero ahora ha decidido vengarse de Ariana Grande, al no tolerar más los comentarios de la cantante luego del término de su relación. Ahora sacó a la luz algunos secretos de la mujer con la que llegó a estar comprometido, aunque a su manera, a través del humor.

Davison participó en un especial de Netflix llamado "Alive from New York", en el que reveló algunos datos sobre la cantante que seguro no le van a hacer gracia.

Cuando tras cinco meses de noviazgo, Ariana puso fin a su relación, el comediante lo pasó muy mal. La artista editó "Thank U, next", una canción donde habla de sus exparejas y en la que hacía referencia a Pete. También ofreció entrevistas como la de la revista Vogue, donde definió su historia de amor como "una increíble distracción", algo que a él no le sentó nada bien.

Pues bien, ahora Pete vino a cobrarse venganza. "¿Te lo puedes imaginar? Mi carrera se habría ido al hoyo si me hubiese cubierto el cuerpo de spray marrón para la portada de la revista Vogue y hubiese empezado a hablar porquerías sobre mi ex. ¿Puedes imaginar si hubiese hecho esa mierda?", ha dijo en referencia a la entrevista que dio Ariana.

Después de apelar a la controversia sobre si la cantante pretende aparentar raíces afroamericanas coloreando su piel en un tono más oscuro, también hizo referencia al tamaño de la cantante, consigna La Vanguardia.

Hubo un tiempo en que Ariana comentó que el miembro viril de Davison era enorme y ahora él ha respondido con su característico sentido del humor: "No me gustó que lo dijera porque simplemente no era verdad. Tiene unas manos tremendamente diminutas. Sus manos son muy pequeñas, todo es jodidamente grande para ella. Aquello fue una broma durante todo el tiempo que salimos".

Entre broma y broma, Pete le devolvió los dardos envenenados a Ariana. Ahora hay que esperar si habrá alguna respuesta de la cantante, que de seguro ya está al tanto de todo esto.