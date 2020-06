COVID-19: Pold Gastello reaparece y revela que su inquilino venezolano fue quien le salvó la vida

Luego de pasar días terribles internado en una cama de UCI a causa del mortal coronavirus, el querido actor Pold Gastello gana la batalla y reaparece en cámaras para contar el estrés que vivió tras enterarse que su hermano también había adquirido el mal.

“Yo había llevado a mi hermano a emergencia (por el Covid-19) Mi hermano ya estaba mal (...) Yo iba con mascarilla a la casa de mi papá, también ayudaba a mi hermana con las compras. Yo estaba con las fiebres altas que iban y bajaban, perdí el sentido del olor. Mi problema fue que me estresé mucho y mis defensas bajaron mucho”, contó un programa de espectáculos.

¿Un milagro?

Asimismo, Pold narró un hecho impactante que le marcó la vida: “Un día antes yo llamo a mi inquilino, venezolano, y le digo ‘ven mañana a las 8 de la mañana’. Si yo no le llego a decir eso a él, nunca nadie llega a las 8 de la mañana y él es el que me encuentra. Si no sucede esa casualidad, probablemente cuando nos encontraban, mi hermano y yo ya estábamos graves”, aseguró.

