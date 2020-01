"Ponte a trabajar": Hija de Melcochita arremete en contra de Monserrat Seminario

Yessenia Villanueva, hija de Pablo Villanueva decidió salir a la prensa para arremeter en contra de Monserrat Seminario para aclarar que su padre nunca la ha mantenido como lo ha dicho la esposa de su padre.

“Quiero aclarar que mi papá no me mantiene como ha deslizado Monserrat luego que se puso mal, todos saben que trabajo duro, que soy padre y madre de mis hijos. Mi padre me ayuda con algo, pero no son grandes (cantidades) y por qué cuando vienen las hijas de Mery (la expareja de ‘Melcocha’) que no son sus hijas, ella no dice nada”, expresó al diario Trome.

Además, añadió que, si Monserrat está preocupada por su salud, también debería trabajar. “Una buena mujer ayuda a su marido y si no tiene plata es porque se compraron un departamento, y me alegro por ellos. Hasta hablé con un director para que le hiciera una película a mi padre y ella fue a hablarle mal de mí, ella no cambia, ya no sabe qué hacer para llamar la atención”.