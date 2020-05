Así fue la primera fiesta aplicando el distanciamiento social

Con la organización del colectivo Taka Tuka, la primera fiesta con distanciamiento social solo acogió a 100 personas, que bajo situaciones normales el local cuenta con capacidad de 2000 personas. Para que saliera rentable, la promotora decidió vender entradas a 70 euros cada una y se agotaron en 15 minutos.

Con un horario diurno (de 2 p.m. a 10 p.m.), la fiesta se llevó a cabo con todas las medidas de seguridad exigidas en la localidad alemana. Como filtro, se obligó a los invitados a que llevaran máscaras, asimismo, cada uno contaba con un espacio de baile y una mesa asignada.

Un vídeo publicado por Resident Advisor y que te dejamos más abajo que muestra como estaba la gente en la pista de baile, respetando la distancia de seguridad de un metro y medio exigida en Alemania y bailando sin las máscaras ya que era el lugar donde se les permitió quitárselas.

Además, RA explica que el local abrió solo de forma parcial para contar con una mejor atmósfera y contó con plexiglass tanto en las barras como en la cabina para proteger tanto al personal de la sala como a los Djs, que al parecer cobraron menos de lo habitual.

"No importa lo que opines, parte de esto es cómo lidiar con ello, y cómo hacer que las cosas sean posibles nuevamente. Teniendo todo esto en cuenta, todo salió muy bien: una mezcla agridulce de nostalgia y esperanza. Me divertí y espero que el público también. Pareció como la confirmación de que se puede continuar de alguna manera o forma hasta que las cosas vuelvan a la normalidad", explica el alemán a la popular web.

En cabina se contó con Gerd Janson, Steve Six junto a Kai Lorenzen y Thorsten Karger. Los artistas ya habrían sido invitados antes que se desatara la pandemia del coronavirus y accedieron algunos a bajar su presupuesto y ayudar a la promotora del evento.

In what might be the first dance party in Europe in months, Gerd Janson played to a small, socially-distanced crowd in Münster last night. We're speaking with the promoters on how they pulled this one off. More details forthcoming pic.twitter.com/SSfrxRrQkV