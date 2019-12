¿Le prohibió a Christian Domínguez ver a su hijo? Isabel Acevedo responde fuerte

Isabel Acevedo salió al frente y respondió a los rumores sobre el final de su relación con Christian Domínguez. En una reciente entrevista, la popular ‘Chabelita’ negó que su ruptura con el cumbiandero se haya producido porque le prohibió ver al hijo que tuvo con Karla Tarazona.

VEA TAMBIÉN: Isabel Acevedo revela que ya le devolvió la camioneta a Christian Domínguez

“Yo en su momento lo he hablado y creo que su familia lo sabe. Yo lo conocí con hijos y jamás podría negarle verlo. Es más, tengo una muy bonita relación con su hija. Jamás podría hacerlo. A veces, cuando terminas con tu pareja, de repente quiere hacerte quedar mal, no sabe cómo justificarse”, señaló Isabel Acevedo a un medio local.

Como se recuerda, Christian Domínguez dejó entrever que su relación con Isabel Acevedo habría tenido que ver con sus hijos. “Yo no he dicho el motivo porque es un tema muy fuerte. (…) Es claro y yo lo he dicho, es con mi familia. Entrar, de verdad, yo decirlo sería destruir (a Isabel) y no me interesa destruir a nadie ni fastidiar ni nada”, declaró en su momento.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO