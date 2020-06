"Que no te hayas enterado no significa que no haya ocurrido": Lucho Cáceres saca cara por Mayra Couto

¿Enfrentó a Efraín Aguilar? Luego que varios artistas y colegas de Mayra Couto y Andrés Wiese se pronunciaran en contra de la actriz, el actor Lucho Cáceres decidió compartir un mensaje en el que asegura que en ninguna circunstancia es bueno dar opiniones apresuradas.



A través de su cuenta oficial de Facebook, Lucho escribió contundentemente: “El hecho que no hayas presenciado o no te des por enterado de algo no significa que no haya ocurrido, puede ser que si puede ser que no, pero no puedes aseverar que no. Vivimos épocas muy sensibles, momentos de cambio, y si me preguntan, todos para bien”, expresó.

Además, el actor no dudó en concientizar a las personas de acuerdo con la que realidad que se vive: “El de construir, el desaprender no es tarea fácil, pero es necesario el empezar por lo menos a practicarlo, y creo que una saludable manera de hacerlo es el no emitir opiniones precoces ante determinados hechos, sobre todo, repito, aquellos cuyos índices nos develan una preocupante y vergonzosa estadística como país. No creo que haga mal esperar un poco antes de anticiparnos y arrojar juicios, sin perjuicio de dirigir nuestra empatía hacia donde nuestra conciencia nos dicte y consideremos necesario hacerlo".

Efraín Aguilar sobre denuncia contra Andrés Wiese

Como se recuerda, tras diversas acusaciones de una menor de edad y Mayra Couto en contra del actor, el exproductor de la famosa teleserie decidió opinar sobre el tema: “Mis oficinas siempre estuvieron abiertas para cualquier tipo de queja, incomodidad o demanda personal. Sin embargo, durante ocho años, puedo afirmar que nadie de todo el personal tuvo queja alguna del comportamiento del señor Andrés Wiese”, aseguró.

