¿Nuevo embarazo en 'Chollywood'? Exchica reality emociona a sus fans con esta foto

Luego de varios rumores, Korina Rivadeneira y Mario Hart decidieron confirmar hace unas semanas que serán papás, ya parece que esta noticia está provocando que los seguidores de los chicos reality estén más observadores que nunca y ya estarían sospechando que otro querido rostro de los programas de competencia estaría en la dulce espera.

Vía Instagram. Se trata de Carol Reali quien tras estar varios años con Rafael Cardozo, sus seguidores se vienen preguntando para cuándo la boda, sin embargo, un usuario decidió preguntarle directamente si es que será madre dentro de poco, a lo cual decidió responder.

“Yo creo que estas embarazada son muchas pistas cachaza. Ojalá no me equivoque”, le escribió una seguidora asumiendo que la modelo estaba teniendo antojos repentinos, por su publicación sobre paltas. “Jajajajajaja ¿qué pistas? No, no son antojos, te pasaste”, respondió, con lo cual aclaró que aún no está en la dulce espera.



