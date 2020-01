Rafael Cardozo se quiebra tras salida de Mathías Brivio y le envía sentido mensaje: "Eres el mejor…"

¿Tanta amistad? La actual pareja de Carol Reali, Rafael Cardoso, hizo notar el cariño y apego que siente por el conductor de espectáculos Mathías Brivio, a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales tras su despedida.

VEA TAMBIÉN: Rafael Cardozo y Carol Reali ponen fin a rumores de separación y anuncian sus planes

Instagram

"Empezamos juntos el reality, por eso me siento en el derecho de decir que nada será lo mismo. Eres el corazón de este programa", escribió el brasileño vía Instagram. Asimismo, agregó que no se siente preparado para no ver más al conductor, recalcando que lo iba a extrañar.

Recordemos que Mathías Brivio comenzó el reality con Johana San Miguel en el 2012, cuando eran hombres contra mujeres. Sin duda la ausencia del popular 'Tío Mathi' se hará sentir en el estudio.