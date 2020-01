"Quiero que llamen a mi mamá": recuerda el desconsolado llanto de Samahara Lobaton

Samahara Lobatón viene generando todo tipo de comentarios en redes sociales tras confirmar el distanciamiento de su madre luego de algunos problemas familiares. Ella decidió independizarse para convivir con su actual pareja.

Muchos expresaron que la “rebeldía” de la ex chica reality se debía a su exposición en televisión desde muy chica. Recordemos que, a los 16 años, la hija de Melissa Klug ingresó a Combate con el objetivo de hacerse mucho más conocida.

Su paso por Combate

Uno de los momentos más recordados de Samahara fue su pelea con Maylin Otero en plenos ensayos de baile en “Diosas en CBT”.

La cubana le refutó el poco compromiso en el programa. “Si tiene 16 años para tener novio, tiene 16 años para uno poderle decir las cosas que uno cree”, dijo la extranjera muy enojada.

Al ver a su hija llorar, Melissa Klug no dudó en llamar en pleno programa en vivo para darle un emotivo mensaje de amor. “Yo sé que ahora estas chiquita, tú me pediste meterte ahí (Combate) yo sé que esto no es lo tuyo pero aprende de ello”, expresó.