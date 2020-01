Reinaldo Dos Santos jura haber vaticinado el conflicto entre Estados Unidos e Irán

El vidente Reinaldo dos Santos ha sorprendido a miles de personas en las redes sociales al afirmar que él vaticinó el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán. El autodenominado ‘profeta de América’ señaló que aún hay un “terrible acontecimiento” más por ocurrir.

“La razón por la cual aún no he publicado mis #Predicciones2020 es porque vi 2 terribles acontecimientos para el próximo año que son muy malos y estoy esperando que pase esa ola de tiempo con la esperanza de que no suceda y que el destino sea mejor- haré cuando venga una mejor ola”, escribió Reinaldo Dos Santos el 29 de diciembre.

Tras la muerte del general Qasem Soleimani, víctima de un bombardeo con dron de Estados Unidos en Bagdad, Reinaldo Dos Santos aseguró que este era uno de los “terribles acontecimientos” de los que hablaba antes. “Aún falta un hecho. Ojalá no se dé, esperemos”, escribió en Instagram.

