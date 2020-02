Reinaldo Dos Santos tras revelaciones de Doña Charo: "Habrá más escándalos"

Las recientes declaraciones de Doña Charo en ‘Día D’ han dado un giro de 360 grados a la complicada situación entre Melissa Klug y Jefferson Farfán. Como consecuencia, la familia sigue dividida y lo que muchos se preguntan hasta ahora es si la “blanca de Chucuito” responderá o si optará por el silencio.

VEA TAMBIÉN: Rodrigo González tildó de machista a Doña Charo tras revelaciones en DíaD

Ante esto, Reinaldo Dos Santos, quien ha tenido aciertos en sus predicciones en el mundo del espectáculo, se animó a revelar lo que ve sobre este caso, sorprendiendo a más de uno, ya que afirmó que aún se vienen más escándalos.

¿Habrá conciliación?

VEA TAMBIÉN: Maialen Farfán sale en defensa de su abuela tras los audios mostrados contra Melissa Klug

Sobre este aspecto, el vidente fue enfático y afirmó que las partes no lograrán llegar a un acuerdo. “No habrá reconciliación. (El caso) todavía no llega a su punto máximo. Todavía no han sacado toda la ropa sucia al sol. No solo por parte de él, sino por toda la gente que está envuelta en este problema”, contó Dos Santos.