Renzo Dalí nos obsequia un hermoso tema para conmemorar sus tres décadas de vida artística

Con tan solo 4 años de edad, Renzo Dalí se sienta tras su batería, casi perdiéndose en el instrumento, frente a él no solo una numerosa audiencia lo mira expectante, sino que, además, a través de las cámaras, el Perú entero espera ver de lo que es capaz aquel pequeño niño al que ya muchos tratan de prodigio. Tan solo unos minutos después queda confirmado que el título le hace plena justicia. Aquel arrollador talento hace que se le vaticine un promisorio futuro. Hoy en día, y ya con 30 años de experiencia artística, no cabe duda que Renzo ha cumplido y superado toda expectativa. Consagrado como un artista multidisciplinario que ha brillado sobre todo tipo de escenarios, somos testigos de su genio creativo una vez más, al presentarnos su más reciente obra: “Marinera de mi Alma”, tema que rebosa de amor por lo nuestro y que cuenta con la participación de otra grande como lo es Eva Ayllón.

Reconocido por la prensa nacional e internacional, incluso llegando a ser nominado a un Record Guinness como “EL BATERISTA MÁS PEQUEÑO DEL MUNDO” tras su primera presentación televisiva, en realidad la historia de Renzo Dalí se remonta un poco más atrás, pues, es a los dos años que da inicio su historia musical. A partir de este momento empieza a transitar un camino que lo llevaría al Conservatorio Nacional de Música.

Luego de concluir su carrera de Músico Profesional en la Especialidad de Piano, se dedicó a seguir estudios en forma independiente, especializándose en jazz, armonía funcional, instrumentación, composición, orquestación, ingeniería de sonido, dirección de fotografía y cine, actuación, técnica vocal, producción musical, mezcla y masterización. A esto le sumaría una Licenciatura en la Especialidad de Piano Jazz en el “LONDON COLLEGE OF MUSIC”

.

Renzo Dalí ha sorprendido en recitales y conciertos de piano en los más prestigiosos escenarios de Lima. De igual manera, sus aptitudes como multi-instrumentista le han valido para ser convocado por numerosas artistas, tales como Ádammo, Street Jazz Quartet, Jazz Jaus, Yaku, Sandra Muente, Analia Saettone, Damaris, Brenda Mau, Nicole Pillman, Sonidos Vivos – Kuntur de Lucho Quequezana, Gianmarco Zignago, We all Together, por nombrar solo a unos pocos.

Luego de abrir el Concierto "El Reencuentro" de los Ex Menudo Renzo viaja a Alemania para realizar una gira por ese país tocando en las multitudinarias ferias de Landesgartenschau. Renzo Dalí vuelve a Perú donde crea “Jagu Producciones”, una productora especializada en Pre y Post producción de Audio, Video y Fotografía, a través de la cual también dicta clases. Paralelo a esto se desempeña como Director Musical, Director Orquestal, Arreglista, Músico Multi-instrumentista, e incluso actor, participando en las obras teatrales “Carmín el Musical”, “Mi más Sentido Sexo” y la película “Gloria del Pacífico”.

Caracterizado por volcar toda su pasión y entrega a cada uno de los proyectos de los que ha sido parte, actualmente Renzo le está dedicando todo su empeño a la promoción de “Marinera de mi Alma”, tema que lo llena de orgullo, tanto por haber podido realizarlo junto a la ganadora del Premio a la Excelencia del Grammy Latino, Eva Ayllón como por haber salido a la luz en el año que celebra sus tres décadas de actividad profesional.

No cabe duda de que un artista tan completo y constante como lo es Renzo Dalí nos tiene deparadas muchas más sorpresas.

Carrera de Renzo https://youtu.be/h51DAnPVw1w

Video Marinera de mi Alma