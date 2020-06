Revelan lista de famosos supuestamente asesinados para ocultar red de pedofilia

Luego de que Anonymous reapareciera, en redes sociales filtró información en la que se especula que las trágicas muertes de famosos como Avicii, Chris Cornell, Paul Walker, entre otros no fueron suicidios o accidentes, pues según datos replicados en Twitter, ellos fueron asesinados tras descubrir una red de abuso sexual a menores de edad, así lo informa Publinews.

De acuerdo con reportes de diversos medios de comunicación internacionales, los hackers revelaron que estas personalidades descubrieron dicha red criminal por lo que fueron "silenciados" antes de denunciar.

Según informa Publinews, la princesa Diana, Kurt Cobain, Chester Bennington, Avicii, Marilyn Monroe, Paul Walker, Michael Jackson y Chris Cornell, son parte de la lista.

Tal como lo sugieren los datos que circulan en redes sociales, el autodenominado grupo destacó que el reconocido dj Avicii realmente no se suicidó, sino que fue asesinado por tener información sobre dicha red de trata de menores en la que supuestamente participaba Donald Trump y se dice que esta información la filtraba en algunos de sus videos como "For a Better Day".

También se filtró un supuesto audio en el que Michael Jackson revela que temía por su vida. "No puedo hablar sobre ello por teléfono. No sé qué me vaya a pasar, pero yo lo siento en mi alma. Sólo Dios sabe. Ellos pueden dispararme, pueden apuñalarme, ellos pueden incriminarme, y pueden decir que tuve una sobredosis de drogas. Ellos pueden hacer muchas cosas", se puede escuchar en el audio.

