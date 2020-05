¿Le quitará la custodia de su hija? Rodney Pío critica a Shirley Arica tras condena

Shirley Arica fue condenada con 15 meses de pena privativa de libertad suspendida por incumplir el aislamiento social obligatorio y participar en una fiesta en pleno toque de queda. En una reciente entrevista, Rodney Pío, el padre de su hija, criticó las actitudes de la modelo, sin embargo, negó ser capaz de quitarle la custodia de su hija.

"Ya conversé con ella, ya sé cómo pasaron las cosas. Solo necesitaba conversar con ella y saber realmente qué es lo que pasó. Jamás le quitaría a mi hija, porque sé que ama a su mamá, al igual que a mí. Fuera de los problemas que pueda tener, sé que es una buena madre", declaró Rodney Pío a Trome.

No obstante, se mostró muy crítico. "Es obvio que me molestó lo que pasó y nadie quita que cometió un error, pero deberá aprender de sus errores y no volver a cometerlos. Shirley es una mujer adulta y tiene que saber lo que hace. Es la madre de mi hija y toda la vida tendremos un lazo. Hemos cometido errores, pero quedaron en el pasado. Ahora nuestra única prioridad es nuestra hija”, agregó.

