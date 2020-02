Rodrigo González califica como 'ataque a la libertad de expresión' las denuncias en su contra

Rodrigo González acudió este viernes a la comisaría de Monterrico para brindar su manifestación a raíz de las denuncias que presentaron Karen Schwarz, Cathy Saénz y Susana Umbert por presunta violencia contra la mujer.

“No me he sobrepasado (con sus comentarios). Más, bien, estoy callándome lo que pienso. Por supuesto que es un ataque a la libertad de expresión (las denuncias). En nuestro país nos encanta la chapa. En ‘El wasap de JB’, por ejemplo, ponen apodos de ‘mudo’, 'caballo loco’, entonces todos deberíamos sentirnos ofendidos. La señora cree que me puede callar, cree que sigue siendo la jefa. No, mi amor, eso no va a pasar”, manifestó a los medios.

"Susana me mandó al área legal del canal, que la está asesorando mal. Entonces dijo, le ponemos una denuncia en la comisaría y apelamos al tema de la mujer, y si esto procede, la cárcel es efectiva. Ellos han buscado esa inmediatez haciendo un cargamontón (...) Pero no califica como acoso tampoco", agregó.

Pese a ello, el controversial exconductor de TV reiteró los apodos de ‘mosca muerta’ para Karen Schwarz, y ‘chusca’ sobre Cathy Sáenz.

"Mosca muerta es una persona que va con una actitud ante la vida, camuflada de lo que realmente es ¿Eso te parece una ofensa? En estos días ha quedado demostrado que la chapa la tiene bien puesta", dijo sobre la esposa de Ezio Oliva.

"La chusca, es recontra chusca. ¿qué quieres que te diga? Es una persona ordinaria de mal gusto. Hay un grupo humano que empatiza con mi opinión y si van y le dicen 'chusca’ es algo que yo no puedo controlar", acotó sobre la recordada 'mamacha'.