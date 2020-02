Rodrigo González responde con todo a 'lluvia' de demandas: "El daño que hacen se va a tener que reparar"

Varias figuras de la televisión como Karen Schwarz, Cathy Sáenz, Tilsa Lozano y Susana Umbert denunciaron a Rodrigo González por maltrato psicológico y violencia de género. A través de su cuenta de Instagram, el conductor de televisión reveló que su defensa le recomendó tomar cartas en el asunto y no dejar pasar estas demandas.

“Una carrera construida en 11 años no la pueden pisotear de esa forma, entonces el daño que se hace se va a tener que reparar. No solamente me voy a defender, ellos van a tener que demostrar que lo que están acusando es cierto porque si no van a tener que asumir las consecuencias también”, señaló Rodrigo González.

Asimismo, le pidió a sus seguidores a no “perder el tiempo” en marchas a su favor. “Aquí no ha habido una violencia psicológica, una agresión de género y mucho menos un acoso. (…) Todo lo que se ha sindicado se va a tener que demostrar y las cosas van a irse acomodando -si existe la justicia en este país- como tiene que ser”, agregó Rodrigo González.

